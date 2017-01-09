Çavuşoğlu’ndan ABD’ye: Gülen’i Ver, YPG ile İş Birliğini Bitir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD’den iki öncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin iade edilmesi. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Mariott Otel’de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı’nın resmî açılış töreninde konuştu.

Türkiye’nin ABD’den Beklentileri

AA’da yer alan habere göre, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti.

İkili ilişkilerin ABD’nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD’nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir.” diye konuştu.

Türkiye’nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, “Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler yaratabilecek kudrete ve imkânlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

“PKK’nın Kandil Benzeri Bir Alan Tesis Etmesine Seyirci Kalamayız”

Irak’taki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Irak’ın kapsayıcı bir siyâsî düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası hâline gelmesini istemiyoruz. PKK’nın, Irak’ta yıllardır işgâl ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Irak ile işbirliğini her alanda genişletmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye’nin yapıcı tutumunu sürdüreceğini söyledi.