Çavuşoğlu: Zarrab Konusunda ABD'ye İki Defa Nota Verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş adamı Rıza Zarrab hakkında Türkiye’nin ABD’ye verdiği notayla ilgili olarak, daha önce nota verildiğini, cevap gelmeyince tekrar notayla sorulduğunu belirterek, "Dün hem (ABD) Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Zarrab'ın durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca, gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Biz aynı gün de yazılı bir notayla sorduk, 'Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var. Bunun durumu nedir?' Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı. Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur."

Bakanlığının konsolosluk işlerinde, hukuki süreçte ya da cezai konularda Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkeye yazılı olarak bildirdiğini ya da sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın haklarını, hukukunu da her zaman ararız." diye konuştu.

Halk Bankasının ABD ambargosunu deldiğine inanmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Halk Bankasının hiçbir işlemi ABD ambargosuna aykırı değildir." ifadesini kullandı.

17-25 Aralık’ın FETÖ’nün darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD’deki iddianamenin de FETÖ iltisaklı bir savcı tarafından hazırlandığını dile getirdi.

AA