Çavuşoğlu, Zarif ile Telefonda Suriye ve Irak’ı Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çavuşoğlu’nun Zarif ile yaptığı görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmeler ele alındı.