Çavuşoğlu, Zarif ile Telefonda Suriye ve Irak’ı Görüştü

»Ana Sayfa»İran
27.12.2016 17:45
Çavuşoğlu, Zarif ile Telefonda Suriye ve Irak’ı Görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çavuşoğlu’nun Zarif ile yaptığı görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmeler ele alındı.

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