Çavuşoğlu: Mutabakatı İhlal Etmek İsteyenler Var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Devlet Hastanesi Danışma ve Tedavi Merkezinin (Dan-Te) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, bu süreçte en büyük desteği milletten aldıklarını söyledi.
Ülkeyi milletin desteğiyle ayakta tuttuklarını belirten Çavuşoğlu, ekonomik ve terör olsun saldırının her çeşidiyle mücadele ettiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"En son FETÖ'nün başka bir boyutunu gördük. Rus Büyükelçisini öldürdüler, katlettiler, DEAŞ, PKK, DHKP-C... Ama şunu bilmenizi isteriz: Bunlar bizi zayıflatmıyor. Sadece direncimizi artırıyor. Biz bu terör örgütleriyle içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz, inlerine giriyoruz, yok ediyoruz. Dağlarda, inlerinde onları gömüyoruz. Gömmeye de devam edeceğiz. Bu milletin bir çağ açıp, kapatan millet olduğunu, Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet'in torunları olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz. Gerekirse yine bir çağ kapatırız, yeni bir çağ açarız. Bu milleti, devleti böldürmeyiz, ezanları susturmayız."
"Beni hedef alan kimse neredeyse oraya gidip orada yok ederim"
Mevlüt Çavuşoğlu, PKK, YPG gibi terör örgütleriyle mücadeleyi sonuna kadar götüreceklerini ifade etti. Bu mücadeleden kimsenin kendilerine geri adım attıramayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Efendim, El Bab'da Türk askerinin ne işi varmış? Ben, oraya gidip yok etmezsem, o, dinimizi suistimal eden, insan bile diyemeyeceğimiz kişileri yok etmezsem, Kilis'e havan mermileri atıyor, Gaziantep'te masun vatandaşlarımızı katlediyorlar, İstanbul'un merkezinde canlı bomba patlatıyorlar. Onlar Türkiye'yi hedef alıyor. Beni hedef alan kimse, neredeyse oraya gidip orada yok ederim."
Suriye'nin toprak bütünlüğü
Suriye'deki insani drama da duyarsız kalmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, o yangını söndürmek için var gücüyle çalıştıklarını belirtti. Bölgede ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Askeri çözümden yana hiç olmadık. Hep siyasi çözümden yana olduk. Bizim görüşlerimiz hep net oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünde bizim kadar net ve somut şeyler koyan olmadı. Biz tüm toplantılara katıldık, alınan kararlara destek verdik ama uygulanmadı. Bu ateşkes ortamında Halep'teki insanların kurtarılması döneminde iş birliği yaptığımız Rusya ile oturup ateşkes ve siyasi çözüm konusunda çalıştık, çalıştık, çalıştık. Ama arazideki tüm muhalif grupları da aldık. Kolay olmuyor. Dün itibarıyla da mutabakat sağladık. Görüyorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kıskanıp ateşi körüklemek isten gruplar, ülkeler var. Bunun farkındayız ve bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir vizyon ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız, 10 gün içinde 10 kez Putin ile konuştu. Keza ben Lavrov'la defalarca görüştüm. 3 gün içinde İran Dışişleri Bakanıyla 20'den fazla telefonla görüştüm. İkili meseleleri değil, Suriye meselesini, masum insanları kurtaralım, siyasi çözüme gidelim, bitsin bu zulüm ve bitsin katliamlar için çalıştık. İki konuda da anlaştık: Terör örgütleri hariç ateşkesi tüm Suriye'ye yaymak ve siyasi müzakereleri rejim ile muhalefet arasında başlatarak inşallah bir mutabakat sağlanması ve Suriye'nin birliğine katkı sağlamak."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaşadığı zor zamanlarda bile bölgedeki barış için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
AA
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