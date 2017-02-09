Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye’deki gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki bakan görüşmede Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: türkiye, mevlüt çavuşoğlu, rusya, sergey lavrov, suriye
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi GörüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye’deki gelişmeleri görüştü.
Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara TepkiEbu Gayt, "Eğer raporda bahsi geçen işkence ve infazlar doğru ise Suriye yönetiminin sert bir şekilde kınanması gerekir. Bunlar savaş suçu sayılır." dedi.
"İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası23 Ocak ve 27 Ocak tarihleri arasında, Esed'in felç geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı haberleri ortalıkta dolaşıyordu. Genellikle Esed yanlısı yayın yapan İngiliz gazetesi Independent, rejim liderinin ciddi psikolojik problemler yaşadığını yazdı.
Esed Hapishanelerindeki İşkenceyle Ölümler BelgelendiBirleşmiş Milletler gözlemcileri Esed hapishanelerinde işkence sonucunda yaşanan ölümleri ve yapılan işkenceleri raporladı.
El-Bab’da Stratejik Tepeler Ele Geçirildi“Fırat Kalkanı” isimli harekâtın 169’uncu gününde, el-Bab’ın kontrolü için başlatılan operasyonlar sonucunda stratejik öneme sahip tepelerin TSK destekli ÖSO mensubu direnişçilerce ele geçirildiği ve 2 askerin de vefat ettiği bildirildi.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Rusya’nın Hazırladığı Suriye Anayasasına Tepkiler
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- İşgalci İsrail Gazze’ye Saldırdı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Erdoğan'dan 'Eğitim ve Kültür' Özeleştirisi
- Kızılhaç, Afganistan’daki Yardım Faaliyetlerini Durdurdu
- Gözaltına Alınan Leyla Zana Serbest Bırakıldı
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara Tepki
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
- Hamaset Gerçeğin Yerini Alınca Yalan Kaçınılmaz Olur!
- Katar, Dünya Kupasına Haftada 500 Milyon Dolar Para Harcıyor
- Özgür-Der Üniversite Gençliği Güneydoğu Bölge Kampı Gerçekleştirildi
- Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
- Macaristan Sınıra 175 Kilometrelik Jiletli Tel Örgü Çekti
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim