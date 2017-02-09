Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü

»Ana Sayfa»Suriye
09.02.2017 15:00
Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye’deki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki bakan görüşmede Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.

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