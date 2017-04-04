Çavuşoğlu, İdlib’deki Kimyasal Katliama Tepki Gösterdi

»Ana Sayfa»Suriye
04.04.2017 16:06
Çavuşoğlu, İdlib’deki Kimyasal Katliama Tepki Gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esed güçlerinin Suriye’nin İdlib kasabasında gerçekleştirdiği kimyasal katliama tepki gösterdi. Saldırıların insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Esed rejimi Suriye halkını katlediyor.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki kimyasal katliama tepki gösterdi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Çavuşoğlu, “Suriye’nin geleceğine kendi halkı karar versin diyenler, görsünler ki, Suriye’de karar verecek halk kalmıyor. Esed rejimi bu şekilde Suriye halkını katlediyor.” dedi.

Esed güçleri, Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırdı. Art arda meydana gelen kimyasal saldırılarda 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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