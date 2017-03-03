Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek

Çavuşoğlu, PYD'nin Menbic'de bazı bölgeleri Esed rejimine teslim edeceğini iddialarını yalanladı ve "Rusya ile bir anlaşma yaptık. Oradaki yolu bir geçici sınır olarak gördük. Onlar kuzeye geçmeyecek. Ilımlı muhalefet de güneye geçmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD'nin Menbic'de bazı bölgeleri Esed rejimine teslim edeceği iddialarını yalanladı ve ÖSO ile Esed rejimi arasındaki M4 yolunun geçici sınır olarak belirlendiğini belirtti:

"YPG’yi vuracağımızı daha önce söylemiştik"

"El Bâb bittikten sora Münbic’e gideceğiz. Operasyon daha başlamadı. Arazi’de bazı tacizleri olabilir. Ancak bizim güçlerimizin planladığı operasyon henüz başlamadı. ABD askerilerinin, özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Esasen diğer YPG’lilerin olduğu bölgelerde de olduğunu biliyoruz. ABD’nin yeni yönetiminden talebimiz budur. Bir an önce YPG’nin Münbic’i terk etmesidir. Hatta ABD ile ortak gönderdiğimiz inceleme heyetinin raporunda Münbiclilerin de kendisinden başka kimseyi orada istemiyor. Doğru olanı da budur. O şehirler, o şehirlerde yaşayanların. Yönetimi de onlara teslim edilmeli. Şimdi eğer YPG oradan çekilmezse. Tabii ki biz YPG’yi vuracağımızı daha önce söylemiştik. Bu yeni bir şey değildir."

"Obama'yı yanlış yönlendiren CENTCOM askerleri..."

"Biz şu an ABD ile Rakka operasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek olabiliriz. Biz de sadece özel kuvvetler olarak sadece Türkiye değil, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi arazilerde bulunan ve koalisyonun içinde yer alan ülkeler var. Bunlar nasıl havadan destek verebilir. Bunları görüşüyoruz. Dunford’un gelmesinin sebebi buydu, CIA direktörünün gelme sebebi de buydu. Şimdi bazı CENTCOM’dan ABD’li askerlerden farklı açıklamalar geliyor. Fakat daha önce yine Temsilci Kongresi’nde sorulara cevap verirken ABD’li askerler YPG ile PKK’nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. Dolayısıyla bizi hedef alan bir terör örgütüyle müttefikimiz ABD’nin işbirliğinin sürdürmesini istemeyiz. Ve zamanında Obama’yı yanlış yönlendiren askerlerin yeni yönetimi, Trump yönetimini de yanlış bilgilendirmesini ve yönlendirmesini arz etmeyiz."

"Tutumumuz nettir, katıdır ve sağlıklıdır"

"Burada gerçekçi olalım. YPG ile bu operasyonları yapmak, Suriye’nin geleceğini riske atmak demektir ve Rakka dahil, oradaki tüm insanları sürgüne göndermek demektir. Bir terör kantonun oluşmasını sağlamak demektir. ABD böylesi bir yanlışlıktan bir an önce dönmesi lazım. Bizim bu konudaki tutumumuz nettir, katıdır ve sağlıklıdır. ABD ile bu düşüncelerimizi her düzeyde paylaştık. Trump ile Cumhurbaşkanımız görüştü. Pence ile Başbakanımız Binali Yıldırım konuştu. Tillerson ile ben görüştüm. Daha önce Dunford ve CIA Direktörü ile görüşmelerde anlatmıştım. Buradaki bizim tutumumuz nettir ve buradan taviz vermemiz söz konusu değildir. Her şeyden çnce bizim ulusal güveliğimiz çok önemlidir."

Türkiye ve ABD karşı karşıya gelir mi?

İki NATO üyesi olan Türkiye ve ABD’nin askerlerinin karşı karşıya gelme riskinin olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt olarak Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Böyle bir karşı karşıya gelme riski yok zaten. Yani burası ABD’nin toprakları değil ki. Burada biz ABD’li askerlerle neden karşı karşıya gelelim. Buradaki amaç Münbiç operasyonuyla buranın temizlenmesi ve gerçek sahiplerine teslim edilmesi. Eğer ABD, YPG’yi müttefik olarak seçiyorsa… Onlara dokunan bana dokunur anlayışında ise bu başka. Böyle bir anlayışının olmadığını biliyoruz. O nedenle bizim YPG ile başka bir terör örgütüyle mücadelemiz bizi ABD ile karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında bir müttefikimizin durmasını arz etmeyiz."

"ÖSO güneye, Rejim kuzeye geçmeyecek"

“PYD ve Rusya’nın yeni bir anlaşma sağladığı, Menbic’in batısına Suriye rejiminin yerleşeceği” iddiaları için ise Çavuşoğlu, “gerçek olmayan haberler” dedi. Ancak Rusya ile Türkiye’nin, rejim ve ÖSO’nun karşı karşıya gelmemesi için yaptığı anlaşmayı hatırlattı:

"Burada biliyorsunuz değişik haberler geliyor, spekülasyonlar oluyor. Son birkaç gündür bu tür gerçek olmayan haberler yayılıyor. Bunlar doğru değildir. Ama şu anda rejim güçleri de doğuya doğru yönelmiştir. Biz özellikle El Bab etrafında rejim güçleri ile ılımlı muhalafetin karşı karşıya gelmemesi için Rusya ile bir anlaşma yaptık ve oradaki bir yolu geçici sınır olarak gördük. Onlar kuzeye geçmeyecek, ılımlı muhalefette güneye geçmeyecek. Amaç, çatışmaların engellenmesidir. DEAŞ'e karşı operasyonun daha etkin bir şekilde sürdürülmesidir. Bu ilerleme oldukça, YPG ile rejim güçleri de karşı karşıya gelecek, başka güçler birbiriyle karşı karşıya gelecek. Esasen tüm bunların önlenmesinin tek yolu bir an evvel bizim başlattığımız ateşkesin, teröristlere karşı değil ılımlı muhalefet ile rejim arasındaki çatışmaların durdurulması, sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi ve siyasi sürecin ilerleyerek sonuç elde edilmesidir. Siyasi sonuç elde ederek ve ülke genelinde ateşkes sağlarsak, bu riskler ortadan kalkar."

Kaynak: Al Jazeera