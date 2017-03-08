Çavuşoğlu: Bu Sistematik Bir Engellemedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın sistematik bir şekilde Türkiye karşıtlığı ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza özellikle sistematik bir şekilde yaptığı baskı kabul edilemez. Madem dostsak, bu dostluğa yakışmaz. İkili ilişkilerimize yakışmaz." dedi.
Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğunun rezidansında Türk vatandaşlarına hitap etti.
Konuşmasını dinlemek için gelen vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu, Almanya'ya gelmeden önce İstanbul ve Antalya'da olduğunu, bu toplantının yapılacağını öğrenen oradaki vatandaşların da Hamburg'a selam gönderdiklerini söyledi.
"Maalesef bu sistematik bir engellemedir"
Vatandaşlarla daha geniş bir salonda buluşmayı arzu ettiğini, ancak bunun mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Sizleri bu açık havada, soğukta üşütmek istemezdik. Buradaki komşularımızdan özür dilemek istiyorum. Onları da akşamın bu saatinde rahatsız etmek istemezdik. Ama bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu sizlerle salonlarda buluşmamızı engelleyenlerdir." diye konuştu.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bakınız 3 tane sizlerle buluşacağımız düğün salonunu iptal ettiler. Aynı şekilde otelde bu toplantıyı yapacaktık, oteldeki salonu da iptal ettiler. Bir vatandaşımız, arkadaşlarımızla bir sözleşme imzaladı. O vatandaşımıza sistematik baskı yaptılar. Polis, istihbarat, çok açık konuşacağım, herkes geldi, 'iptal et' dediler. Vatandaşımız delikanlı mert bir vatandaşımız, 'hayır ben iptal etmem' dedi. Ama dün akşamüstü, vatandaşımızın yerini mühürlediler, yangın gerekçesiyle. 20 yıldır çalışan işletmeyi yangın gerekçesiyle iptal ettiler. Bugüne kadar nerdeydiniz? Maalesef bu sistematik bir engellemedir."
Türkiye'nin Almanya'yı her zaman dost gördüğünü ve dost görmek istediğini aktaran Çavuşoğlu, "Bizim Almanya'ya yönelik hiç bir husumetimiz olmadı ve olmaz da. Ama Almanya'nın sistematik bir şekilde Türkiye karşıtlığı ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza özellikle sistematik bir şekilde yaptığı baskı kabul edilemez. Madem dostsak, bu dostluğa yakışmaz. İkili ilişkilerimize yakışmaz." dedi.
"Bu engellemeler bizi sindiremez, bizi korkutamaz"
Çavuşoğlu, Avrupa'da 5 milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığını ve birçoğunun Almanya vatandaşlığına kabul edilmediğini hatırlatarak, "Hem vatandaşlığa kabul etmeyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bizim buluşmamızı engelleyeceksin. Bu insanlığa, demokrasiye, insan haklarına, toplanma özgürlüğüne sığar mı? Lütfen bize insan hakları demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın." şeklinde konuştu.
Dünyanın her yerinde vatandaşlar ve soydaşlarla bir araya gelindiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu engellemelerle bir yere varamayız. Herkes bilsin. Bu engellemeler bizi sindiremez, bizi korkutamaz. Vatandaşlarımızla aramızdaki bağı hiç kimse koparamaz." ifadesini kullandı.
"Referandumda evet diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor"
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'daki vatandaşlarına bulundukları ülkeye kendi kültürlerini koruyarak entegre olmaları tavsiyesinde bulunduğunu anımsatarak, "Hiçbir yerde sığıntı olmayız. Almanya'da yaşayan Türkleri biz Almanya ile aramızdaki en önemli güç, en önemli bağ olarak görüyoruz. İlişkilerimize katkı sağlayan kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Fakat Almanya'nın da bizdeki referanduma karışmaması gerekir." şeklinde konuştu.
Referandumda 'evet' diyenlere de 'hayır' diyenlere de fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Referandumda evet diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor. Bu doğru değil." diye konuştu.
Çavuşoğlu, "Hayır etrafında birleşmek, bir ülkenin bir başka ülkenin referandumuna, seçimine müdahale etmek kimsenin haddine değildir. Demokratik de değildir." dedi.
AA
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