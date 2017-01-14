Çavuşoğlu: "ABD, O Zaman DEAŞ'ı da Davet Etsin."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözleri hakkında şunları söyledi:

"ABD o zaman DEAŞ'ı da davet etsin. Biz, Rusya ile ABD'yi davet etme konusunda hemfikir kaldık. Lavrov ile görüştük ve ABD'yi davet edeceğiz. Astana'da olacak. ABD'nin rolünü ve katkısını da inkar etmiyoruz. Ama ABD'nin, özellikle yeni yönetimden beklentimiz şudur. Öyle de olacaktır. Terör örgütüyle iş birliğine son verilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünü masaya davet edeceksen El Nusra'yı da davet et, DEAŞ'ı da davet et. Öyle saçmalık olur mu? Maalesef çok anlatmamıza rağmen gider ayak bile şu andaki yönetim bu çok ciddi hatalar yapmaktadır. Esasen şunu unutuyorlar. Bu tür davranışları, gerçekten yanlış politikaları Türk toplumunda çok derin yaralar açıyor. Bu derin yaraların tamir edilmesi zaman alır. Giderayak 'Ne zarar verirsek kardır' anlayışıyla hareket ediyorlarsa kusura bakmasınlar biz yeni yönetimle ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. İki birbirine güvenen müttefik gibi yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda da umutluyuz, öyle öngörüyoruz, görüyoruz. Fakat şu andaki yönetimin PKK'ya YPG aracılığıyla destek vermesi... Açık söylüyoruz, YPG'ye verdikleri silahlar PKK'nın elinde."

Bu terör örgütlerine Türkiye'nin önemli bir müttefiğinin ve stratejik bir ortağının destek vermesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Astana'da YPG olmayacak." ifadesini kullandı.

"Gerçek muhalefet olması lazım"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık Çavuşoğlu, YPG'nin amacının, DAEŞ ile mücadele etmek olmadığının, Suriye'yi bölmek olduğunun altını çizdi.

Böyle amaçları olan bir terör örgütünün müzakere masasında yerinin olamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Neyi müzakere edecek. 'Suriye topraklarının şu kadarını istiyorum, bu kadarını bana verin, petrolün ve diğer kaynakların olduğu yerler benim olsun gerisi sizin olsun mu?' diyecek." şeklinde konuştu.

Astana sürecine ABD'yi kimin davet edeceği yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, Suriye konusunda Rusya ile bir süreç başlattıklarını, sürecin zor da olsa devam edildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Buraya kimler katılacak, şu ana kadar BM ve ABD'nin katılması konusunda hemfikiriz. Davet tabii ki elbette birlikte yapacağız. Prensip olarak katkı sağlayabilecek kurum ve ülkelerin katılmasından yanayız. 'Sadece ben de oradaydım' demek için bir ülkenin katılması veya davet edilmesi doğru değildir. Muhalefetin de gerçek muhalefet olması lazım. Sözde muhalefet olmaması lazım." diye konuştu.⁠⁠⁠⁠