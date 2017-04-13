Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile vize muafiyetiyle ilgili "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları paylaşacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile vize muafiyetiyle ilgili olarak 16 Nisan'da yapılacak referandum sonrasını işaret etti. Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lâzım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, "Yıllarca bize 'AB kriterleri' diyerek dayattıkları ne varsa, şimdi hepsini kendileri ayakları altına alıyor. Şu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez" demişti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'de AB ile müzakerelere devam edip etmemenin sorulacağı bir referandum yapılabileceğini de söylemişti.

Kaynak: AA