Çatışma Bekleyenleri Sevindirecek Haber: Ebu Azrail Kerkük Kapısındaymış!
Bir an önce Kerkük’e müdahale arzusuyla yanıp tutuşan çevrelerin yüreğine su serpecek haber, Ebu Azrail’den gelmiş! Mezhepçi katillerin sembol ismi Kerkük’e girmeye hazırlandıklarını açıklamış!
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Haksöz Haber
Irak Kürdistanı’ndaki referandum olayıyla birlikte savaş tamtamlarını en sert biçimde çalmaya başlayan çevreler, bir süredir Irak ordusunun peşmergeye karşı savaş konusunda temkinli söylemlerinden rahatsız görünüyorlardı.
Türkiye’yi kızdıran bu girişimlerinin faturasını Kürtlere ödetmek için birilerinin harekete geçmesi gerektiği kanaatiyle haftalardır asker sevkiyatı, tatbikat, sınırda gerilim haberleri yapmaktan bitap düşen bu zevatı tatmin edeceği sanılan haber nihayet geldi.
Irak’ın Sünni Arap kentlerinde IŞİD’le savaş adı altında mezhepçi vahşetin sembol ismine dönüşmüş Ebu Azrail adlı katilin Kerkük’e saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair beyanı çatışma bir an önce başlasın diye bekleyenleri sevindirmiştir herhalde!
Etiketler : ırak, kerkük, ebu azrail
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