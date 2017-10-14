Çatışma Bekleyenleri Sevindirecek Haber: Ebu Azrail Kerkük Kapısındaymış!

Haksöz Haber

Irak Kürdistanı’ndaki referandum olayıyla birlikte savaş tamtamlarını en sert biçimde çalmaya başlayan çevreler, bir süredir Irak ordusunun peşmergeye karşı savaş konusunda temkinli söylemlerinden rahatsız görünüyorlardı.

Türkiye’yi kızdıran bu girişimlerinin faturasını Kürtlere ödetmek için birilerinin harekete geçmesi gerektiği kanaatiyle haftalardır asker sevkiyatı, tatbikat, sınırda gerilim haberleri yapmaktan bitap düşen bu zevatı tatmin edeceği sanılan haber nihayet geldi.

Irak’ın Sünni Arap kentlerinde IŞİD’le savaş adı altında mezhepçi vahşetin sembol ismine dönüşmüş Ebu Azrail adlı katilin Kerkük’e saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair beyanı çatışma bir an önce başlasın diye bekleyenleri sevindirmiştir herhalde!