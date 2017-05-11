Cari Açık Mart Ayında Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 23 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 793 milyon dolar azalarak 2 milyar 844 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 124 milyon dolar artarak 158 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 41 milyon dolar artarak 672 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar artarak 749 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 287 milyon dolar artarak 983 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA