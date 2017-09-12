Çaresiz Bekleyiş: 1400 Kadın ve Çocuk Bağdat Hükümetinin Elinde

IŞİD Irak ve Suriye'deki kazanımlarını bir bir kaybederken, grup mensuplarının aileleri de IŞİD'ten ele geçirilen bölgelerde Bağdat hükümeti güçleri yahut PYD'nin eline geçiyor.

1400 kadın ve çocuk Irak'ta tutuluyor

Reuters'ın haberine göre Bağdat hükümeti yetkililerinin elinde yabancı uyruklu eşlerden ve çocuklardan oluşan 1400 kişi bulunuyor. Bir süre önce Bağdat hükümeti ve Şii milisler tarafından ele geçirilen Musul'da ve çevresinde teslim olan yahut esir alınan bu kişilerin büyük bir kısmı Türk. IŞİD mensuplarının eşleri olan bu kişilerin yine büyük bir kısmı Tacikistan, Azerbaycan ve Rusya vatandaşı -Kafkas asıllılar çoğunlukta- olduğu belirtilirken diğer Asya ülkelerinden gelenlerin, Fransız ve Alman vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

"Hükümetin emrini bekliyoruz"

Söz konusu kadın ve çocuklar Musul güneyindeki bir kampta tutuluyor. Bu kişilerin birçoğunun pasaportunun bulunmadığı ve gerçek kimliklerinin tespitine çalışıldığı ifade ediliyor. Bağdat hükümetine bağlı bir ordu yetkilisi "IŞİD ailelerini sıkı güvenlik önlemleri altında tutuyoruz ve onlara ne yapacağımız konusunda hükümetin emrini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Yetkili ailelere iyi davranıldığını öne sürse de Musul'da yaşananlar bu söylemin doğruluğu konusunda şüphe yaratıyor.

Bölgeye giden muhabirler yüzlerce kadın ve çocuğun sıcak bir ortamda koşulları oldukça kötü olan çadırlarda tutulduğunu ve bölgenin askeri bir bölge olduğunu ifade ediyor.

Muhabirlere göre aileler arasında Türkçe, Fransızca ve Rusça konuşuluyor.

"Kadınlar yargılanmalı"

Bu kadınların çocuklarıyla ülkelerine geri dönmek istediği belirtiliyor. Kadınların büyük bir kısmı, Tel Afer'in ele geçirilmesi sonrası aileleriyle Peşmerge'ye teslim olan IŞİD mensuplarının eşleri. Peşmerge'nin, IŞİD mensuplarını tutuklayarak kadınları ve çocukları Bağdat hükümetine teslim ettiği ifade ediliyor. Yetkililere göre bölgede 13 farklı milletten kadın bulunuyor ve bu kadınların ülkelerine teslim edilmesi için görüşmeler sürüyor. Ancak dış ülkelerin genel düşüncesinin çocukların kabul edilmesi, kadınların ise Irak'ta yargılanması yönünde olduğu söyleniyor.

Kadınların büyük bir kısmı kendi iradeleri dışında, eşlerinin zorlamasıyla bölgeye getirildiklerini ifade ediyor. Çoğunun eşleri yaşanan çatışmalarda öldürülmüş, bazıları ise bombardımanlarda çocuklarını kaybetmiş.

IŞİD mensuplarının eşleri sadece Irak'ta bu durumda değil. Suriye'de de birçok mülteci kampında ve özel kamplarda tutulan yüzlerce kadın ve çocuk olduğu biliniyor.

"ABD'liler tarafından sorgulandık"

ABD destekli PYD güçlerinin elinde tuttuğu bu kamplardaki söz konusu kadınlar özel bölümlerde tutuluyor. Çoğu Rakka ve çevresinde yakalanan kadınların IŞİD mensubu eşlerinin çoğu öldürülmüş yahut tutuklanmış. Irak ve Suriye'deki kamplarda diğer mültecilerin, IŞİD mensuplarının eşleri olan kadınlara ve çocuklarına oldukça sert davrandığı ve su, yiyecek gibi ihtiyaç maddelerini vermeye yanaşmadığı belirtiliyor. Suriye'deki kamplarda bulunan kadınların bazıları eşlerinin ellerine silah almadığını söylüyor.

Ülkelerine dönmek istiyorlar

Birçok kadın kamptaki şartların oldukça olumsuz olduğundan söz ediyor. Kadınlar çocuklarıyla beraber ülkelerine geri dönmeyi istediklerini ifade ederken, PYD güçlerine teslim edilmeden önce ABD'li görevliler tarafından sorgulandıklarını belirtiyor.

Suriye'deki kamplarda bulunan kadınların Irak'ta olanlardan daha iyi şartlarda olduğu gözlense de neler yaşadıkları ve akıbetlerinin nasıl olacağı tam olarak bilinmiyor. Çoğunluğu bölgeye kendi rızasıyla gelmediğini belirten bu kadınların tek dileği, çocuklarıyla daha iyi bir hayat yaşayabilecekleri yerlere ulaşabilmek.

Kaynak: Mepa News