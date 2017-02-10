Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek

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10.02.2017 13:04
Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
Akademisyenlerin ihracına eleştiriler olduğunu belirten Canikli yanlıştan dönüleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL kararnamesiyle 330 akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırılması konusunda çok eleştiri olduğunu, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini ve yanlışların düzeltileceğini söyledi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti Grup Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısının büyük bölümünü terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atılması oluşturdu.

Toplantıda söz alan üyeler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını sordular. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirten üyeler, isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.

"YAPILAN AK PARTİ'YE TERSİNDEN OPERASYON"

Habere göre üyeler, “Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor” dediler.

Bazı üyelerin de "Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı" diye tepki gösterdiği belirtildi.

Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti.

Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini söyledi.

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