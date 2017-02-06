Çanakkale'deki Depremde 298 Ev Hasar Gördü
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler." dedi.
Kınık, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı Ayvacık ilçesine gelerek yıkım ve hasar oluşan12 köyde inceleme yaptıklarını söyledi.
Burada çadır kent kurulduğunu, yarın itibarıyla da AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulacağını belirten Kınık, "Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şuanda AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı." diye konuştu.
Kerem Kınık, Ayvacık'ın depremden etkilenen 12 köyüne ekstra çadır ve battaniye vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günler içerisinde AFAD koordinasyonunda burada konteyner kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı, hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz."
Çadır hastane kuruldu
Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar buralardan alınıp Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi. Ayrıca yine aynı köye sağlık tedbirleri kapsamında çadır hastanesi kuruldu.
Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı görev aldı.
İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesinde yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı.
AA
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