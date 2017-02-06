Çanakkale'de İkinci Kez 5,3 İle Sarsıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerindeki depremden sonra 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerindeki depremden sonra 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi bugün saat 06.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem ve peşi sıra yaşanan 58 sarsıntı, korku ve paniğe yolaçtı.

Çanakkale'de saat 13.58'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. CNN Türk canlı yayınına katılan DHA muhabiri depremin bir uğultuyla birlikte meydana geldiğini söyledi.