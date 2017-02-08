Çanakkale’de Art Arda İki Deprem Daha!

»Ana Sayfa»Dünya
08.02.2017 07:59
Çanakkale’de Art Arda İki Deprem Daha!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4,5 ve 4,1 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitine göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 04.38’de, 4,1 büyüklüğündeki deprem ise saat 05.16’da kaydedildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Adalet Bakanlığı Tekrar Vize Yasağı İstedi07 Şubat 2017 Salı 09:23
  • Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi07 Şubat 2017 Salı 09:15
  • ABD'li 97 Şirketten Trump'ın Vize Yasağına Karşı Ortak Bildiri07 Şubat 2017 Salı 01:51
  • AB'den 'Duvar Örmüyoruz' Savunması06 Şubat 2017 Pazartesi 22:49
  • Yunan Göç Bakanına Sığınmacı Tepkisi06 Şubat 2017 Pazartesi 21:06
  • Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi06 Şubat 2017 Pazartesi 20:03
  • Suriyeliler Uzaktan Eğitimle Diploma Aldı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:16
  • Fransa’da Şiddetli Fırtına: 37 Bin Hane Elektriksiz Kaldı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:03
  • PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • Astana'da 3'lü Mekanizma Toplantısı06 Şubat 2017 Pazartesi 10:22
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim