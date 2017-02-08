Çanakkale’de Art Arda İki Deprem Daha!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4,5 ve 4,1 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitine göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 04.38’de, 4,1 büyüklüğündeki deprem ise saat 05.16’da kaydedildi.
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