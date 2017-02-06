Çanakkale'de 5.3'lük Deprem: Yaralılar Var

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06.02.2017 12:12
Çanakkale'de 5.3'lük Deprem: Yaralılar Var
Merkez üssü Çanakkale Gülpınar açıkları olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle 5 köyde bazı evler yıkıldı, 4 kişi yaralandı.

Depremin merkez üssü, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar açıkları. 5.3 büyüklüğündeki deprem saat 6.51'de meydana geldi. Sarsıntının 6.1 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar ile yıkım meydana geldi. 4 kişi yıkılan duvarların altında kalarak yaralandı.

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez ve Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede incelemelerde bulundu.

Depremin meydana geldiği alanda tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şahin, zarar gören vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Söz konusu köylerdeki bazı vatandaşlar, depremin ardından hasar gören evlerinden eşyalarını çıkardı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Çanakkale dışında Muğla, Aydın, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi. 

5.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 10'a yakın sarsıntı daha meydana geldi. 

Bu sarsıntıların en büyüğü 4.2. 

Kaynak: Kandilli Rasathanesi

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