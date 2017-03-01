Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem

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01.03.2017 08:39
Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı saat 02.27'de kaydedildi.

Derinliği 7,13 kilometre olan deprem, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa kent merkezleri ile çevre ilçelerde de hissedildi.

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