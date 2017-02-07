Çanakkale Bu Sabah da 5.2 ile Sallandı
Çanakkale iki gündür depremlerle sarsılıyor. Dün 5.3 büyüklüklerinde iki depremin ardından bu sabah da Ayvacık ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son depremde bazı evlerde hasar oluştu. AFAD Başkanı, kendilerinden bilgi almadan kimsenin hasarlı, az hasarlı evlerine girmemelerini istedi.
Pazartesi sabah 5.3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Çanakkale'de sarsıntılar sürüyor. Sabah 5.24'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.
Çanakkale'de ilk deprem dün (pazartesi) saat 6:51'de meydana gelmişti. Bu depremin ardından saat 13:58'de yine aynı bölgede 5,3'lük bir sarsıntı daha oldu. İlk sarsıntıda Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasarla yıkım meydana geldi. 4 kişi yıkılan duvarların altında kalarak yaralandı. Bu köylerdeki bazı vatandaşlar, depremin ardından hasar gören evlerinden eşyalarını çıkardı. Deprem, Çanakkale dışında Muğla, Aydın, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi. Bölgede sabahki ilk sarsıntının ardından çok sayıda sarsıntı meydana geldi.
Vatandaşlara çağrı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin yaşandığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yıkım ve hasar oluşan 12 köyde inceleme yaptıklarını söyledi. Çadır kent kurulan bölgede AFAD'la koordineli olarak konteyner kent kurulacağını belirten Kınık, şöyle konuştu:
"Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı."
Kerem Kınık, Ayvacık’ın depremden etkilenen 12 köyüne ekstra çadır ve battaniye vereceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki günler içerisinde AFAD koordinasyonunda burada konteyner kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı, hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz."
Kriz masası kuruldu
Öte yandan, depremin ardından Çanakkale Valiliği koordinasyonunda zarar gören 12 köyde yapılacak çalışmaların takip edileceği kriz masası kuruldu.
Ayvacık Belediyesi tarafından depremin en çok hissedildiği köy olan Yukarıköy'de aşevi oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından köye getirilen çadır da ikram çadırı olarak hizmet vermeye başladı.
Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar buralardan alınıp Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi. Ayrıca yine aynı köye sağlık tedbirleri kapsamında çadır hastanesi kuruldu.
Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı görev aldı.
İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesinde yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı.
"Hasarlı evlere girmeyin" uyarısı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden de Çanakale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyünde inceleme yaptı.
Depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor'' dedi.
Kaynak: Kandilli Rasathanesi, DHA, AA
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