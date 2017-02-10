Çanakkale Bir Daha Sallandı

Çanakkale Ayvacık'ta 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çanakkale'de, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.55'te kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Köyde yaşayan vatandaşlar deprem anında büyük panik yaşarken, bölgedeki ekipler sarsıntı nedeniyle herhangi bir yıkım oluşup oluşmadığını tespit için harekete geçti.