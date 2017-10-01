Can Özbilen’in Babası Suphi Özbilen Vefat Etti!

Jak Kamhi’ye suikast davasından ötürü Ocak 1993’ten beri cezaevinde olan Can Özbilen kardeşimizin babası Suphi Özbilen geçirdiği ağır rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmekteydi. Durumunun ağırlaşması nedeniyle önceki gün yoğun bakıma kaldırılan Suphi Amca bugün (Pazar) akşam saatlerinde vefat etti.

Yıllar boyu duruşma salonlarında, cezaevlerinde oğlunun ve diğer Müslümanların mücadelelerine destek olan, karşılaştığı tüm zorluklara, eziyetlere rağmen onurlu duruşundan hiç taviz vermeyen Suphi Amcamıza Allahu Teala’dan rahmet, başta oğlu Can kardeşimiz olmak üzere ailesine ve tüm Müslümanlara sabırlar diliyoruz