Can Dündar İçin Yakalama Kararı

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katıldığı gerekçesiyle Can Dündar hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkardı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Can Dündar'ın yurtdışında olduğu savunmasının ardından duruşma savcısı savunmasının alınabilmesi için Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Heyet yakalama kararı çıkararak duruşmayı 11 Nisan 2017'ye erteledi.