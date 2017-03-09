Camiye Tehdit Mektubu Gönderen ABD’liye Hapis Cezası Verildi

ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir camiye “ibadethaneyi havaya uçurma” tehdidini içeren bir mektup gönderen Amerikalı, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir camiye, “ibadethaneyi havaya uçurma” tehdidini içeren bir mektup gönderen ABD vatandaşı George Fisher’ın (57), yargılandığı davada mahkeme tarafından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Fisher’ın Eylül 2015’te Minneapolis kentindeki “Tevfik İslâm Merkezi” adlı camiye bir mektup yolladığı ve “içindeki tüm göçmenlerle beraber ibadethaneyi havaya uçurmakla” tehdit ettiği belirtildi.

Suçunu Kabul Etti

Sanığın 30 Kasım 2016’daki duruşmada suçunu kabul ettiği hatırlatılan açıklamada, Fisher’ın yargıç tarafından 1 yıl hapis ve 3 yıl da denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Fisher’ın ifadesinde, 11 Eylül’deki saldırılardan itibaren müslümanlara karşı “kızgın” olduğunu ve “bir mektup ile gözlerini korkutmayı amaçladığını” söylediği aktarıldı.

“Bu Ceza Açık Bir Mesaj Niteliğinde”

Eyalet Başsavcı Yardımcı Vekili Tom Wheeler ise davayla ilgili açıklamasında, “Bu ceza, başkalarını dinî inançlarından dolayı şiddetle tehdit eden herkese açık bir mesaj niteliği taşıyor.” değerlendirmesini yaptı.