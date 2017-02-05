Caminin Duvarlarına Parti Liderlerinin Fotoğraflarını Astırdılar!

İşgalci Çin yönetimi, Doğu Türkistan’daki bir caminin duvarlarına zorla Komünist Parti liderlerinin fotoğraflarını astırdı.

Kur’ân kurslarına ve camilere düzenlediği baskınlardan tanıdığımız Çin yönetimi, işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan’daki baskı ve zulümlerini her geçen gün çoğaltıyor.

Islâh Haber’in aktardığına göre, işgalci Çin yönetimi, son olarak, Doğu Türkistan’da yer alan bir caminin duvarlarına zorla Komünist Parti liderlerinin fotoğraflarını astırdı.