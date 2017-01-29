Caminin Altını Kütüphaneye Çevirdi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde muhtarlık yapan Fethi Tokaç, öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerini sağlamak amacıyla üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından edindiği kitaplarla Merkez Camisi'nin altına mini kütüphane kurdu.
Öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerine imkan sunan Tokaç, kütüphaneye koyduğu masa tenisiyle de onları spor yapmaya teşvik ediyor. Öğrenciler, derslerine çalışırken kütüphanedeki bilgisayarlardan da yararlanıyor.
Tokaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara rahat bir ortam hazırlamak için caminin altını kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.
Ülkedeki 181 üniversiteye dilekçe yazarak kitap talebinde bulunduklarını anlatan Tokaç, şu değerlendirmede bulundu:
"Üniversitelerin birçoğu bizlere kitap yolladı. Ayrıca, vatandaşların, arkadaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın yardımlarıyla binlerce kitaba kavuştuk. Kurduğumuz kütüphanede çocuklarımız, öğrencilerimiz gelip araştırma ödevlerini internet üzerinden bilgisayarlarla yapıyorlar. Burada gençlerimiz boş vakitlerini değerlendirerek kitap okuyor, masa tenisi oynuyorlar, bilgisayarda ödevlerini yapıyorlar."
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Gecenin Sessizliğinde Ders Çalışıp Kitap Okuyorlar
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- Endonezya'da Abduh'a Nispetle Kurulan Bir Hareket: Muhammediye
- Direnişçiler Barada Vadisi’nden Çekiliyor!
- Muhammed Baradey: Mursi Başka Ülkeye Gönderilecekti Ama Hapsedildi
- Trump’ın Göçmen Kararı Askıya Alındı
- İstanbul'dan ABD'ye Gidemediler
- ABD Kuvvetleri Yemen'de El-Kaide’ye Saldırdı: 40 Ölü
- Numan Kurtulmuş’tan, Bedelli Askerlik Bekleyenlere Kötü Haber
- MEB 'Öğretmenlik Uygulaması' Bilgilerini Arşivleyecek
- Putin ve Trump Telefonla Görüştü
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var
- İşgalci Netanyahu’dan Trump’a “Duvar” Desteği!
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- Adaletinizin Terazisini Sileyim Paslanmasın!
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
- Ömer Muhtar'ın Kıyamına Destekten, Esed'le İşbirliğine: SKP
- Altan Tan İfadesi Alınmak Üzere Gözaltına Alındı
- Trump’ın Başkanlık Töreni ve İşbirlikçi Kâbil Yönetimi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim