Caminin Alt Katı Gençlik Merkezine Dönüştürüldü

Kütahya’nın Yunus Emre Mahallesi’nde, 6 yıldır görev yaptığı Mescid-i Aksa Camisi’nin alt katını “gençlik merkezi” hâline getiren imam hatip Osman Arslan, çalışmasıyla örnek oluyor.

Arslan, AA muhabirine, caminin namaz kılınan üst katının yanı sıra alt katının kullanılabilir olduğunu, bunun üzerine birtakım düzenlemeler yaptığını söyledi.

“Gençlerle Burada Bir Aile Olduk”

Gençlerin camiye ilgi göstermelerini sağlamak için “Hayatın Merkezinde Cami Olsun” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın da bu konuda birtakım çalışmaları var. Biz de özellikle camimizin bulunduğu mahallede ikamet eden üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerimize yönelik çalışma yaptık. Gençlere, onlarla arkadaş olarak, camiyi sevdirmeye çalıştık. Gençlerle burada bir aile olduk. Onlarla çeşitli sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Kur’ân öğrenmek isteyen ve dini konularda bizden yardım isteyen gençlerimize yardımcı oluyoruz. Burada gençlerimize birçok imkân sunmaya çalışıyoruz.”

“Okuma Salonumuzda Kitap Okuyabiliyorlar”

Oluşturduğu merkezde gençlerin, masa tenisi, langırt gibi oyunlar oynayabildiğini dile getiren Arslan, “Okuma salonumuzda kitap okuyabiliyorlar, internetle işi, dersi olan gençlerimiz burada çalışabiliyorlar. Cemaatimiz de buraya gelen gençlerle iyi ilişkiler hâlinde. Onlar da gençlerimizi kanıksadı. Hatta ihtiyacı olan üniversiteli öğrenci kardeşlerimize ev eşyası desteği veya maddi yardımda bulunuyorlar.” dedi.

Caminin hayatın her alanında olması gerektiğini ifade eden Arslan, camiyi, sadece ibadet edilen bir yer olmaktan çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

“Yatırım Yapılacaksa Gençlere Yapılmalı”

Gençlere yapılan yatırımın çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

“Yatırım yapılacaksa gençlere yapılmalı. Çünkü bu yatırımın karşılığını fazlasıyla alma şansınız var. Gençliğin geldiği nokta belli. Gençlerimiz gerçekten elinden tutulmasını bekliyor. Biz bu faaliyetlere başladıktan sonra sorumluluğumuzun bir kat daha arttığını, bir imam hatip olarak görevimizin sadece ezan okuyup namaz kıldırmak olmadığını fark ettik. Bu çalışmayla ilk defa camiyle, abdestle, namazla tanışan, sıkıntılı arkadaşlıkları varsa o çevrelerini değiştiren gençler gördük.”

“Bir Nevi ‘Koruyucu Hekimlik’ Yapmaya Çalışıyoruz”

Arslan, gençler için uyuşturucu, içki ve benzeri birçok tuzak bulunduğuna dikkat çekerek, “Biz, camiye gelen gençlerimiz için bir nevi ‘koruyucu hekimlik’ yapmaya çalışıyoruz. Çocuğu camiye gelen aileler de bu durumdan memnun. Çocuğunun nerede olduğunu, kimlerle oturup kalktığını bilen ailelerin de içi rahat oluyor. Biz bu manada gençlerimize birer emanet gözüyle bakıyoruz.” diye konuştu.

“Bu Örnekler Çoğaltılmalı”

Camide oluşturulan merkeze gelen Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Onur Civelek de görevlilerin samimi yaklaşımları sayesinde camiye daha sık gelmeye başladığını ve düzenli namaz kılma alışkanlığı edindiğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Oğuzhan Buluşlu da uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, “Gençler olarak bizlerin bu tür şeylere ihtiyacımız var. Bu örnekler Türkiye’nin her yerinde çoğalmalı. Cami bizim her şeyimiz olmalı. Bize bu imkânları sunan hocalarımızdan Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.