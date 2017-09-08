Camileri Kapatan PKK/PYD’den Alevilere Özel Merkez!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, 2012 yılından bu yana kontrol altında tuttuğu Afrin’de Alevilere özel bir merkez açıldığını açıldığını duyurdu. Örgüt, geçtiğimiz ay Afrin’in merkezinde 24, çevre köylerinde ise 40 camiyi kapatmıştı.

Mepa News sitesinin örgüte yakın medya kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni açılan merkez, bölgede yaşayan Aleviler için “entelektüel, kültürel ve sosyal bir merkez” olarak faaliyet gösterecek.

Geçen ay Afrin’de 64 camiyi kapatan PKK/PYD’nin Alevilere özel merkez hamlesi bölgedeki çoğu kişi tarafından şüpheyle karşılandı.

Örgüt, nüfusun tamamına yakını Müslüman olan Afrin’de çocuklara yönelik olarak yaz döneminde düzenlenen Kur’an kurslarını yasaklamış ve cuma hutbelerine müdahalede bulunmuştu.

Bölgede yaşayanlar örgütün camileri sıkı denetim altına aldığını, düzenli olarak camiye gidenlerin sorgulandığını ve örgütün kendisine muhalif kişiler için bildiriler hazırlayarak imamlara bu bildirileri zorla okutturduğunu bildirmişti.