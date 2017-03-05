Camilerde Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Anlatılacak
Cuma namazları öncesinde okunan Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni uygulaması kapsamında işaret dili uzmanı bir kişi tarafından anlatılacak.
İşitme engellilerin de camilerde rahatlıkla ibadet edilmesi için yürürlüğe konulan uygulamada, her cuma namazı öncesi okunan Cuma Hutbesi, eşzamanlı olarak işitme engellilere özel olarak bir uzman tarafından minberin önünden işaret diliyle anlatılacak.
TÜRKİYE GENELİNDE 60 CAMİDE VAR
İşitme engellilerin ibadet etmek için camiye geldiklerinde cuma hutbesi hakkında bilgi sahibi olmamalarının önüne geçmek için adım atan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 60 camide "İşaret Dili ile Cuma Hutbesi" uygulamasını devreye soktu.
Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde minberin önüne geçen ve işaret diliyle Cuma Hutbesi'ni işitme engellilere anlatan Mahmut Küçük, "İşitme engelliler de dinin yolunu bilsin, kendi yollarını çizebilsin diye onların ana dili olan işaret dili ile gönüllerine girebiliyoruz. Konuşarak anlatsak anlamaları mümkün değil, ancak işaret diliyle anlattığımızda rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz" dedi.
"Yıllarca gidip geliyoruz, anlayamıyor ve sinirleniyorduk" diyen iki işitme engelli Dursun İlhan ve Ahmet Hulusi Çetin uygulama hakkında mutluluk vesilesi diye bahsediyor ve uygulamadan oldukça memnun.
Diyanet İşleri, aynı zamanda internet üzerinden yayınlanan videolarla da işitme engellilere işaret diliyle Cuma Hutbesi'ni anlatıyor. Diyanet'in YouTube kanalı olan Diyanet TV'den her hafta Cuma Hutbesi video şeklinde işaret dili ile yayınlanacak.
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