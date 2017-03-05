Camilerde Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Anlatılacak

»Ana Sayfa»Eğitim
05.03.2017 09:47
Camilerde Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Anlatılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma günleri namazdan önce okunan Cuma Hutbesi'nin işitme engelliler tarafından anlaşılması için işaret dili uygulamasını başlattı.

Cuma namazları öncesinde okunan Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni uygulaması kapsamında işaret dili uzmanı bir kişi tarafından anlatılacak.

İşitme engellilerin de camilerde rahatlıkla ibadet edilmesi için yürürlüğe konulan uygulamada, her cuma namazı öncesi okunan Cuma Hutbesi, eşzamanlı olarak işitme engellilere özel olarak bir uzman tarafından minberin önünden işaret diliyle anlatılacak.

TÜRKİYE GENELİNDE 60 CAMİDE VAR

İşitme engellilerin ibadet etmek için camiye geldiklerinde cuma hutbesi hakkında bilgi sahibi olmamalarının önüne geçmek için adım atan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 60 camide "İşaret Dili ile Cuma Hutbesi" uygulamasını devreye soktu.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde minberin önüne geçen ve işaret diliyle Cuma Hutbesi'ni işitme engellilere anlatan Mahmut Küçük, "İşitme engelliler de dinin yolunu bilsin, kendi yollarını çizebilsin diye onların ana dili olan işaret dili ile gönüllerine girebiliyoruz. Konuşarak anlatsak anlamaları mümkün değil, ancak işaret diliyle anlattığımızda rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz" dedi.

"Yıllarca gidip geliyoruz, anlayamıyor ve sinirleniyorduk" diyen iki işitme engelli Dursun İlhan ve Ahmet Hulusi Çetin uygulama hakkında mutluluk vesilesi diye bahsediyor ve uygulamadan oldukça memnun.

Diyanet İşleri, aynı zamanda internet üzerinden yayınlanan videolarla da işitme engellilere işaret diliyle Cuma Hutbesi'ni anlatıyor. Diyanet'in YouTube kanalı olan Diyanet TV'den her hafta Cuma Hutbesi video şeklinde işaret dili ile yayınlanacak.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Açıköğretim'de Kayıt Yenileme Süresi Uzatıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:36
  • Yeni Müfredat İçin 185 Bin Görüş Mercek Altında24 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Ehliyet Sahiplerine “Trafikte Saygı Eğitimi” Verilecek23 Şubat 2017 Perşembe 17:43
  • Anne Babalarıyla Kütüphaneye Gidip Kitap Okuyorlar23 Şubat 2017 Perşembe 15:41
  • Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek22 Şubat 2017 Çarşamba 09:49
  • Başbakan Yıldırım: 20 Bin Öğretmen Adayının Ataması İşlemleri Mart’ta Başlayacak21 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Önce Kendileri Öğrenip Sonra Ailelerine Öğretiyorlar20 Şubat 2017 Pazartesi 18:01
  • İngilizce Öğrenmek İçin En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada19 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Kur’ân’ı Daha İyi Anlayabilmek İçin 34 Yıl Sonra Okullu Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 17:11
  • 20 Bin Öğretmen Alımı İçin Takvim Açıklandı17 Şubat 2017 Cuma 15:44
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim