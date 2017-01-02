Camide Namaz Kılan Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu

»Ana Sayfa»Gündem
02.01.2017 04:54
Camide Namaz Kılan Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu
Sarıyer'de bir camide pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de babasını camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar G.A'nın babası A.A. ile yanında namaz kılan Y.D'ye isabet etti.

Şüpheli G.A. olay yerinden kaçarken, sırtından yaralanan A.A. ile Y.D. hastaneye kaldırıldı.

Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A. ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlendi.

G.A'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hayatını Kaybeden 39 Kişiden 38'inin Kimlikleri Belirlendi01 Ocak 2017 Pazar 23:09
  • Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler01 Ocak 2017 Pazar 22:10
  • ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama01 Ocak 2017 Pazar 21:30
  • Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?01 Ocak 2017 Pazar 18:19
  • “Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”01 Ocak 2017 Pazar 17:43
  • “Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”01 Ocak 2017 Pazar 17:12
  • Tarlada Mahsur Kalan Suriyeliler Kurtarıldı01 Ocak 2017 Pazar 13:52
  • Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!01 Ocak 2017 Pazar 13:33
  • Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor01 Ocak 2017 Pazar 12:08
  • İHH'dan Suriye'ye 3 Bin Yardım Tırı01 Ocak 2017 Pazar 10:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim