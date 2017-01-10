Camide Kar Biriken Tente Çöktü

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10.01.2017 16:15
Camide Kar Biriken Tente Çöktü
İstanbul Ataköy'de, caminin avlusunda kar biriken tente cenaze namazı kılanların üzerine devrildi. Bakırköy Belediye Başkanı 1 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ataköy 5. Kısımda bulunan bir caminin avlusundaki tente kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılan cemaatin üzerine devrildi.

Olayın ardından camiye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "1 kişi öldü, 10'un üzerinde de yaralı var" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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