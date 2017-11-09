Cam Filmi Uygulamasıyla da Mağduriyete Yol Açan İktidarın Arkasını Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Topluyor

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklanan otomobillerde cam filmiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlıklara çalışma yapılması için talimat verdiği öğrenildi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da güdeme gelen konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildikten sonra düzenleme yapılacak.

Araçlara cam filmi takılması önce serbest bırakılmış ancak daha sonra yapılan düzenleme ile yasaklanmıştı. Terörle mücadele gerekçesiyle alınan bu karar kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.