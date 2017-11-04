Cam Filmi Uygulamasından da Komplo ve Kışkırtma Çıkarmak

Bir yıl içinde üç kez değiştirilen araçlarda cam filmi uygulamasının vatandaşa maliyetinin ağırlığına gayet güzel bir haberle dikkat çeken Yeni Şafak gazetesinin aşağıya iktibas ettiğimiz bölümü ise hem garip, hem haber mantığının geneline kıyasla çelişkili hem de komploculuğun tüm bedeni sarmaya başladığının göstergesi…

SEÇİM ÖNCESİ KIŞKIRTMA MI?

Vatandaşın tepkisine rağmen yasak uygulamasının devam edeceği belirtiyor. Ancak sosyal medyadaki tepkilerin gün geçtikte artması dikkat çekiyor. Çünkü, aracındaki filmi çıkarmaya yanaşmayan sürücülere 450 lira ceza uygulanıyor. Muayenede ağır kusur sayılan konunun yaklaşan 2019 seçimleri öncesi gündeme getirilmesi dikkat çekiyor.

Haberin tam metni:

Bir Film Dönüyor

Araçlarda kullanılan cam filmi yasağına tepkiler gitgide büyüyor. Tepkilerin odağında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yer alırken, edinilen bilgiye göre yasağı yönetenin İçişleri Bakanlığı olduğu öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle yasak getirilen filmli camların maliyeti ise vatandaşın cebine yansıdı. Yasağın toplam zararı 5 milyar lirayı bulması öngörülüyor.

5 MİLYAR LİRA ÇÖPE GİTTİ

Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği cam filmlerinin yıllık miktarı 50 ile 75 milyon dolar arasında değişiyor. Genellikle ABD ve Güney Kore’den ithal edilen cam filmlerinin taktırmak için harcanan miktar ise kalitesine göre 2 cam için 400 ile 1000 lira arasında. Olağanüstü Hal’den doğan yasaklara bağlanan cam filmi yasağında vatandaşın söktürmek için ödediği ücret ise 200 ile 300 lira arasında değişiyor. 5 milyon aracın tüm cam filmlerinin kaplatılması halinde en düşük maliyet 2 milyar lira olurken, en yüksek maliyet ise 5 milyar lirayı buluyor. Bu filmlerin söktürülmesi halinde ise vatandaşın cebinden çıkacak minimum miktar 1 milyar lirayı ourken, en yüksek maliyet ise 1,5 milyar lirayı buluyor.

İÇİŞLERİ İSTEYİNCE YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı terör saldırılarının ardından alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde cam filmi yasağı için 2 bakanlığa başvurdu. İçişleri Bakanlığı; yılbaşından önce yönetmelikte yer alan ve Nisan ayı itibariyle serbest bırakılan cam filminin yasaklanmasını istedi. Cam filmiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği kapsamında içişlerinin talebi doğrultusunda karar aldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise Karayolları Yönetmeliği’nde istenen değişiklik talebine mesafeli kaldı. Daha sonra yaptığı değişiklikle araçlarda cam filmi bulundurmayı muayene sırasında ‘ağır kusurlu’ sayılmasına kararlaştırdı.

SEÇİM ÖNCESİ KIŞKIRTMA MI?

Vatandaşın tepkisine rağmen yasak uygulamasının devam edeceği belirtiyor. Ancak sosyal medyadaki tepkilerin gün geçtikte artması dikkat çekiyor. Çünkü, aracındaki filmi çıkarmaya yanaşmayan sürücülere 450 lira ceza uygulanıyor. Muayenede ağır kusur sayılan konunun yaklaşan 2019 seçimleri öncesi gündeme getirilmesi dikkat çekiyor.

MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Yaklaşık 5 milyon araç sahibini ilgilendiren cam filmi yasağı, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Yönetmeliği’nde de ‘ağır kusur’ kapsamına alındı. Yasak sonrasında, cam filmi olan araçlar muayeneden geçemeyecek. TÜVTÜRK ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini bilgilendiriyor. Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek. Yapılan düzenleme sonrasında, vatandaşlar soluğu oto sanayii ve tamircilerinde aldı. Polis ekiplerinin de cam filmi denetimlerine başlaması üzerine oto sanayicilerinde yoğunluk yaşanıyor. Yasa gereği, sürücüleri ağır cezalar bekliyor.

UYARIDAN SONRA 3 AY İÇİNDE SÖKÜLMELİ

Türkiye genelinde yapılan kontrollerde araç sürücülerine cam filmi uygulamasının araçlarından sökmeleri yönünde uyarı da bulunulduğu ve plakası alınan araçların 3 ay içerinde araçlarında bulunan cam filmlerini söktürmedikleri takdir de cezai işlemin 01 Şubat 2018 tarihinden itibaren hem uyarı verilen hem de diğer sürücülere ceza işlem uygulanacağı öğrenildi. İETT otobüsleri ve servis araçlarında da, camında film olanların söküleceği öğrenildi.

BİRÇOK KEZ DAVA KONUSU OLDU

Sürücüler ile trafik polisleri arasında büyük soruna neden olan cam filmi uygulaması, cezanın kesilir, kesilmez tartışmaları birçok kez de mahkemeye taşınıyordu. Balıkesir’de bir sürücü, aracın ön camında film olmadığı ve görüşünü engellemediği için tarafına kesilen trafik cezasına itiraz etmiş ve Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu. İstanbul’da da bir kadın sürücüye, cam filmi nedeniyle trafik cezası kesilmiş, kadın sürücü trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.

FABRİKA ÇIKIŞLI RENKLİ CAMA CEZA YOK

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, “Fabrikadan çıkan araçlarda orijinal film ve karartma bulunan araçlarda yasak bulunmuyor. Ancak, sonradan araçların içleri gözükmesin diye kaplatılan filmlere normalde 209 lira ceza uygulanması gerekiyor’ denildi. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür. Birkaç ay önce ‘bakanlıktan onaylı ürün’ şartıyla serbest bırakılan cam filminin tekrar yasaklanması tepkileri beraberinde getirdi.

VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve yönetmeliğe göre standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılması mümkün hale getirilmişken, cam filmlerinin tekrar yasaklanmasına vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. Yetkililer, arabasında cam filmi bulunan çok sayıdaki araç sahibinin yasağın tekrar getirilmesi yüzünden mağdur olacağını ve birçok araç sahibinin ciddi cezalarla karşı karşıya gelebileceği hatta araçlarının muayenesi yaptıramayacağını belirtti.

CEZASI 301 İLE 427 LİRA ARASINDA

Cam filmi cezaları 301 ile 427 lira arası değişiyor. Bu aksesuarı kullananların sayısının 5 milyona yakın olduğu ve bu filmleri araçtan söktürmenin bedelinin yaklaşık 150 liradan başladığı belirtildi. Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak. Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, “Şu anda tüm tonları yasak. Cam filmi güneş gözlüğü gibidir. Birçok faydası vardır sağlığa. Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Biran önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz” dedi.