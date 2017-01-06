Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı

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06.01.2017 09:58
Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı
Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkararak yerine yapay zekâ sistemini devreye sokacağını bildirdi.

Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacağını açıkladı.

Japon gazetesi The Mainichi'de yayımlanan habere göre, şirket, işletme verimliliğini artırmak amacıyla devreye girecek yapay zeka sisteminin ardından çalışanlarından 34 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

YILLIK 1 MİLYON 200 BİN DOLAR TASARRUF HEDEFLENİYOR

Haberde sigorta şirketinin ödeme biriminde çalışan 131 kişiden ilk etapta 34'ünün mart ayına kadar işten çıkarılacağı belirtilirken, şirketin, söz konusu yapılanmadan yıllık 1 milyon 200 bin dolar tasarruf hedefliyor.

Japonya'da faaliyet gösteren IBM Watson şirketi tarafından tanıtılan yapay zeka sisteminin, insanın yapacağı tüm işlemleri daha verimli bir şekilde yerine getireceği belirtiliyor.

IBM Watson'dan yapılan açıklamada, Fukoku Mutual şirketine kurulacak yapay zeka sisteminin, karmaşık yazılar, görüntü, ses ve videolar dahil tüm verileri analiz ederek değerlendireceği ifade edildi. Sistem ayrıca, sağlık raporlarını, sağlık bilgilerini, kişilerin hastanede kalma ve operasyon geçirme bilgilerini değerlendirerek sigortalıya ödenecek miktarı tespit ediyor.

Uzmanlar, yapay zekanın teknolojinin ilerlemesiyle gelecekte iş piyasasını önemli ölçüde etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan iş verenlerin bu tarz üretim araçlarına rağbet etmesi durumunda işsizlik seviyesinin ciddi bir düşüş yaşayacağını belirten kesimler, insan emeğini ikinci plana indirgediği ve potansiyel bir işsizlik durumuna işaret ettiği için yapay zekalı robotların çalıştırılmasına karşı çıkıyorlar.

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