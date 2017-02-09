Çalışan Öğrencilere Maaş Bağlanacak
Çalışma hayatının 'taze gücü' liseliler olacak. Meslek lisesinde okuyan öğrenciye saat başı brüt 11 TL'den aylık bin TL maaş bağlanacak. Yeni modelle maddi sorun yaşayan öğrencilerin çalışmak için okulu bırakmaları gerekmeyecek, sektörler ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim yapılmasının önü açıldı. Yeni düzenleme ile özel meslek ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler, belirlenen bölümlerde, standartlara uygun laboratuvar ve atölyelerde üretimde bulundukları sürece para kazanabilecekler.
TATİLDE İŞ
Öğrenci hafta içi günlerde en fazla 3 saat, cumartesi günü ise en fazla 8 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat çalışabilecek. Buna göre yarıyıl ve yaz tatillerinde çalışmadan bir öğrenci eğitim görürken ayda bin TL maaş alabilecek. SadecE yaz tatillerinde ve yarıyıl tatilinde çalışan bir öğrenci ise toplam 6 bin 688 TL ücret alabilecek. Öğrencilere ürettiğini satma imkânı verilen özel meslek liseleri ise biyomedikal, elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, hayvan yetiştiriciliği, kimya, makine, matbaa, metal, mobilya, motorlu araçlar, tarım, tekstil, tesisat ve yenilenebilir enerji, bilişim, gemi yapımı, inşaat, kuyumculuk, metalürji, plastik, raylı sistemler, seramik cam, tarım ve uçak bakım alanları olarak belirlendi.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, yeni modelle özel meslek liselerinin ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Şamlıoğlu, "Sektörlerden gelen taleplerle, kamunun ihtiyaçlarını harmanlayarak ihtiyaç olan alan ve dalları belirledik. Buralarda üretilen malların satışından elde edilecek gelir eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılacak" dedi.
Uygulamayla özel meslek liselerinde okuyan öğrencilerin eğitim öğretimin yanı sıra, yaklaşık asgari ücretli çalışan kadar para kazanmalarının önü açılıyor.
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