Çalışan Öğrencilere Maaş Bağlanacak

»Ana Sayfa»Eğitim
09.02.2017 12:21
Çalışan Öğrencilere Maaş Bağlanacak
Meslek lisesi öğrencilerinin çalışma ve üretim yapıp satmalarına olanak sağlayacak yeni düzenlemeye gidiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemeye göre lise öğrencileri saat başı 11 TL'den ayda bin TL kazanabilecek.

Çalışma hayatının 'taze gücü' liseliler olacak. Meslek lisesinde okuyan öğrenciye saat başı brüt 11 TL'den aylık bin TL maaş bağlanacak. Yeni modelle maddi sorun yaşayan öğrencilerin çalışmak için okulu bırakmaları gerekmeyecek, sektörler ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim yapılmasının önü açıldı. Yeni düzenleme ile özel meslek ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler, belirlenen bölümlerde, standartlara uygun laboratuvar ve atölyelerde üretimde bulundukları sürece para kazanabilecekler.

TATİLDE İŞ

Öğrenci hafta içi günlerde en fazla 3 saat, cumartesi günü ise en fazla 8 saat, yarıyıl ve yaz tatillerinde ise pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat çalışabilecek. Buna göre yarıyıl ve yaz tatillerinde çalışmadan bir öğrenci eğitim görürken ayda bin TL maaş alabilecek. SadecE yaz tatillerinde ve yarıyıl tatilinde çalışan bir öğrenci ise toplam 6 bin 688 TL ücret alabilecek. Öğrencilere ürettiğini satma imkânı verilen özel meslek liseleri ise biyomedikal, elektrikelektronik, endüstriyel otomasyon, gıda, hayvan yetiştiriciliği, kimya, makine, matbaa, metal, mobilya, motorlu araçlar, tarım, tekstil, tesisat ve yenilenebilir enerji, bilişim, gemi yapımı, inşaat, kuyumculuk, metalürji, plastik, raylı sistemler, seramik cam, tarım ve uçak bakım alanları olarak belirlendi.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, yeni modelle özel meslek liselerinin ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Şamlıoğlu, "Sektörlerden gelen taleplerle, kamunun ihtiyaçlarını harmanlayarak ihtiyaç olan alan ve dalları belirledik. Buralarda üretilen malların satışından elde edilecek gelir eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılacak" dedi.

Uygulamayla özel meslek liselerinde okuyan öğrencilerin eğitim öğretimin yanı sıra, yaklaşık asgari ücretli çalışan kadar para kazanmalarının önü açılıyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MEB’in “Yeni Tarih Müfredatı”nda Eski Hamam Eski Tas22 Ocak 2017 Pazar 12:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Üniversiteye Rektör Atadı21 Ocak 2017 Cumartesi 13:34
  • MEB Müsteşarı Tekin’den Yeni Müfredat Eleştirilerine Cevap19 Ocak 2017 Perşembe 23:21
  • MEB: Okullarda Ders Kitapları Dışında Yardımcı Materyal Kullanılmayacak18 Ocak 2017 Çarşamba 22:09
  • Türkiye’de Yükseköğrenim Gören Suriyeli Genç Sayısı 10 Bini Buldu17 Ocak 2017 Salı 18:01
  • Boşnakça, Gelecek Yıl Seçmeli Ders Olacak17 Ocak 2017 Salı 14:54
  • Yeni Müfredat Ne Getiriyor?16 Ocak 2017 Pazartesi 15:40
  • Öğrenciye 'Şişirilmiş Not' Veren Özel Okullara Para Cezası15 Ocak 2017 Pazar 21:11
  • "Yeni Müfredat"ta Sona Gelindi13 Ocak 2017 Cuma 15:04
  • MEB, Özel Okullar İçin Güvenlik Kamerasını Zorunlulu Kıldı13 Ocak 2017 Cuma 12:11
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    ABD'nin Elleri
    ABD'nin Elleri
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim