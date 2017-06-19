Calais’deki Mülteci Sayısı Yeniden 600’e Ulaştı

Yardım derneklerinden alınan bilgilere göre, mültecilerin Fransa’dan İngiltere’ye geçiş güzergâhında bulunan Calais şehrindeki ormanda yaklaşık 600 mülteci bulunuyor.

Bölgedeki mülteciler, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor.

Kasım Ayında Dağıtılmıştı

Jungle (Vahşi Orman) olarak adlandırılan bölgede yaşayan binlerce mülteci güvenlik birimleri tarafından geçtiğimiz kasım ayında dağıtılarak ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti.

Böyle bir kampın tekrar kurulmasını engellemek için polis çeşitli önlemler alırken, valilik de mültecilere yardım yapmayı yasaklamıştı.

Parklarda Yatıyorlar

Fransa’da mültecilerin faydalanabileceği yeterli kampların olmaması dolayısıyla Paris ve diğer büyükşehirlerde mülteciler parklarda yatmak zorunda kalıyor.

Hijyen koşullarının sağlanamaması dolayısıyla geçtiğimiz aralık ayından beri Paris’teki 150’den fazla mültecide uyuz görüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: Europe 1, AA