“Calais’de Mülteciler Polis Şiddetine Maruz Kalıyor”

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Calais kentinde mültecilerin “polis şiddetine” maruz kaldığına yönelik bir rapor yayımlandı.

Euro News’ta yer alan habere göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan raporda, Calais’deki mülteci kampının boşaltılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen yaklaşık 500 mültecinin hâlâ sokaklarda yaşadığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Calais bölgesinde yaşayan 61 mülteci ve sivil toplum kuruluşu yetkilisi ile görüştü.

“Polis, Gece Baskınları Düzenliyor”

Caritas isimli sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışan Fanny Plancon, araştırma sonuçlarını doğruladı:

“Çoğu zaman polis ekipleri gece vakti baskın düzenliyor. Yatakları kaldırıp yiyeceklere biber gazı sıkıyor. Bu şekilde yaralanan birçok kişiyi hastaneye götürdüm. Kimlikleri dâhil ellerinden her şey alınıyor. Her şey çöpe atılabiliyor. Onlar için çok zor bir durum.”

“Yüzüme Biber Gazı Sıktılar”

6 aydır Calais’de bulunan Afganistanlı bir mülteci yaşadıklarını anlattı:

“Arabalarından indiler ve sokakta yürürken yüzüme biber gazı sıktılar. Hiç bir şey göremiyordum. Başım döndüğü için araba çarpacaktı. Yanlış bir şey yapmamıştım. Birçok arkadaşım darp edildi. Bazıları hâlâ hastanede bulunuyor.”

“Karmaşık Bir Durum”

Plancon, yaşanan olayların Fransa’nın “imajını” zedelediğini söyledi:

“Libya’da şiddet olaylarına maruz kaldılar. Denizde yolculuk çok zor geçti. Ancak Calais’de yaşananların her şeyden kötü olduğunu belirtiyorlar. Bizler için karmaşık bir durum zira Fransalılar olarak hukuk devletinde yaşadığımızı düşünüyoruz.”

“Yetkililer Açıklama Yapmadı”

Euro News muhabiri Nima Ghadakpour, yetkililerin kendilerine açıklama yapmadığını söylüyor:

“Calais’deki yerel yetkililerin görüşüne yer vermek istedik ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer daha önce raporun gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.”

Calais bölgesinde bulunan mültecilerin çoğu İngiltere’ye gitmek istiyor.