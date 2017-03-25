Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu

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25.03.2017 16:31
Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
Konya’dan Cahide-Halil İncekara kardeşlerimizin bir kız çocukları dünyaya geldi.

Konya’dan Cahide-Halil İncekara kardeşlerimizin adını Kudüs Vera koydukları bir kız çocukları dünyaya geldi.

Kardeşlerimizi tebrik eder, Kudüs Vera için Yüce Rabbimizden salih amellerle donanmış hayırlı bir ömür dileriz.

 

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