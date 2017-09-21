Çad’da Kolera Salgını: 120 Ölü

Çad Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, ülkenin doğusundaki Salamat, Sila ve Ouaddai bölgelerinde etkili olan kolera salgını nedeniyle 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, salgının başka bölgelere yayılma riski bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede bu hafta 600’den fazla kolera vakasına rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, hükümetin salgına etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla kriz masası kurduğu ifade edildi.

Çad’ın güney kesimini etkileyen 2011 yılındaki kolera salgınında 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.