Çad’da AID ve TİKA’dan Mülteci Çocuklara Sünnet Hizmeti

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08.04.2017 16:38
Çad’da AID ve TİKA’dan Mülteci Çocuklara Sünnet Hizmeti
AID ile TİKA Çad’a sığınan ve sınır bölgesindeki kamplarda ikamet ettirilen, çoğunluğu yetim 780 çocuğun sünneti yapıldı.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Çad Proje Ofisi ile birlikte Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışmalar sebebiyle Çad’a sığınan ve sınır bölgesindeki kamplarda ikamet ettirilen, çoğunluğu yetim 780 çocuğun sünneti yapıldı.

Çad güney sınırında, Doba’ya bağlı Gore kasabasında, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışmalardan dolayı mülteci durumuna düşerek Çad’a sığınan, büyük çoğunluğu yetimlerden oluşan 780 çocuk sünnet edildi.

Ziyaret edilen bölge Çad’ın Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki mülteci kampları bölgesi.Bu bölge, başkent N’Djamena’dan 605 km uzaklıkta. Türkiye’den Kamerun üzerinden 10 saatlik bir hava yolu seyahatinden sonra Çad’ın başkenti N’Djamena’ya varılabiliyor. Buradan sonra da kara yolu ile 13 saat bir yolculuk sonucunda bölgeye ulaşılıyor. Bölgede 6 adet mülteci kampı bulunmakta. Bu kamplardan dördü BM kontrolünde olup, ikisinde herhangi bir kuruluş bulunmuyor.Bu iki kampta ise toplamda 20.000 den fazla insan yaşamakta. Kamp yönetimi ise kendileri tarafından oluşturulmuş durumda. Giden AID gönüllü doktorları ve sağlık ekibi bu iki kampta sünnet organizasyonunu gerçekleştirdi.

TİKA tarafından yapılan çalışmalarla kamp idarecileri tarafından tespit edilen yaşları 2 ila 10 arasında değişen çocuklar finansmanı TİKA tarafından sağlan bir organizasyonla sünnet edildi. Tıbbi sarf malzemeler, ilaçlar ve cerrahi setler Türkiye’den temin edilerek gidilen organizasyonda sünnet edilen çocuklara iyileşme dönemi için ilaç verildi.

Faaliyet esnasında kampta bulunan yerel personel de ekibe dahil edilerek eğitim becerisi kazandırıldı.780 çocuğun sünnetine ilave olarak yaklaşık 20 çocuğun da sahra şartlarında küçük cerrahi müdahalelerle düzeltilebilecek sağlık sorunlarına müdahale edildi.

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