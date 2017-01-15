"Bylock'un Yaklaşık Maliyeti 1 Milyon Lira"
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Gülen örgütü üyelerinin haberleşmek için geliştirdiği ve kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock'un TÜBİTAK projesi bir ürün olmadığının altını çizdi. AA'ya konuşan Ergin, bunun örgütle mücadele sırasında açığa alınan ya da işine son verilen kişilerin katkısı bulunan bir yazılım olduğunu söyledi. ByLock yazılımının, 2013 yılı itibariyle herkese açık bir uygulama olduğunu hatırlatan Ergin, örgüt üyelerince 2014 yılı sonu 2015 yılı başında modifiye edilerek sadece örgüt tarafından kullanılabilir bir hâle getirildiğini tespit ettiklerini belirtti.
Ergin, 1990'lı yılların sonundan bu yana kriptoloji konusunda Türkiye'yi dünya liderleri arasına taşıyan ekiplerin TÜBİTAK bünyesinde yer aldığına, kriptolojik bir şey yapılacaksa da kurumda geliştirilen teknolojilere vakıf kişilerin bunda yer almasının raslantısal bir durum olmadığına işaret ederek, "Sadece ByLock değil, dünya çapında kim ne yapıyorsa bunu çözebilecek, anlayabilecek, karşı tedbir geliştirebilecek, benzerini yapabilecek kapasite TÜBİTAK'ta mevcut" diye konuştu.
"Kaynak himmet mekanizması"
Cep telefonu ve tabletlerde kullanılan benzer uygulamaların, birkaç bilgisayar ve akıllı insanın bir araya gelmesiyle yapılabileceğini anlatan Ergin, şunları söyledi:
"Dünya rayiçlerini söylüyorum, bu gibi işlerde görevlendirilecek kişilerin aylık maliyetleri, cebine giren paradan bahsetmiyorum 20 bin lira civarındadır. Dolayısıyla 5 kişi çalıştırsanız, her ay 100 bin lira yazar, böyle bir yazılımı da 10 ayda geliştirseniz yaklaşık 1 milyon lira gibi bir maliyet çıkar. TÜBİTAK, kaynakları ByLock konusunda kullanılmış mıdır? Hayır, biz bu adamları kenara ayırdık, işten attık, maaşlarını kestik. Burada himmet mekanizmasının kaynak olarak kullanıldığını düşünüyoruz."
ByLock
Gülen örgütünün darbe girişimi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamelerde, örgüt üyelerinin özellikle 17-25 Aralık'tan sonra devletin kendilerini takip etmesini engellemek amacıyla Skype, Line, Tango, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, TelegramX, Eagle, Coco, Cover Me gibi programları kullandıkları, bunların deşifre edilmesi üzerine son olarak ByLock adlı program aracılığıyla haberleştikleri belirtiliyor.
Veri tabanı Kanada'da bulunan ByLock yazılımını, haberleşme ve talimatların iletilmesi amacıyla 215 bin örgüt üyesinin cep telefonu ve tabletler üzerinden kullandığı belirtiliyor. Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının haberleşmek için kullandıkları ByLock programından elde edilen 18 milyon mesaja yönelik incelemeler sürüyor.
Kaynak: AA
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