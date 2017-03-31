Bylock'tan İhraç Edilen 5 Hâkim ve Savcı Göreve İade Edildi
ByLock kullandığı öne sürülen hâkim ve savcılardan bazılarının ADSL şifrelerinin kırıldığı bazılarının ise şifrelerini başkalarıyla paylaştığı ortaya çıktı. HSYK, iade kararı verirken sosyal çevre kriterini de dikkate aldı.
Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, HSYK 29 Mart’ta, meslekten çıkarma kararlarına karşı "yeniden inceleme" talebinde bulunan 4 hâkim ile 3 savcının başvurusunu inceledi. 5 yargı mensubuyla ilgili meslekten çıkarma kararları kaldırılırken, hâkim Ramazan Saluk ve savcı Orhan Arslan’ın yeniden inceleme talepleri reddedildi.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan iade kararları özetle şöyle:
"Şifreleri vermiş"
"Savcı Oğuzhan Sarıhan adına kayıtlı olan ADSL hattıyla ByLock isimli şifreli programa girildiği tespit edilmiş ise de HSYK Teftiş Başkanlığı’nca yapılan araştırmada; ilgilinin ADSL şifresini birlikte görev yaptığı bazı arkadaşlarıyla paylaştığı, bu kişilerden Hâkim Hüseyin Şen’in, ByLock kurulu cep telefonunu, ilgilinin ADSL şifresini girmek suretiyle kullandığı tespit edildi. Sarıhan’ın ByLock programını kullandığına dair somut ve yeterli bir delil bulunamadı. Sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve toplanan deliller değerlendirilerek ihraç kararının kaldırılmasına karar verildi.
"HSYK Teftiş Başkanlığı’nca yapılan araştırmada Cumhuriyet Savcısı Ümit Kayrak adına tanımlı Uid (kullamcı-26124) numarasının aynı zamanda Komiser Turgut Canavar’a da tanımlı olduğu, bu kullanıcı numarasının irtibatlı olduğu kişiler arasında hâkim - savcı bulunmadığı, arkadaş listesindeki kişilerin emniyet görevlisi oldukları, bu kullanıcının bağlantı bilgileri ByLock veri tabanında sorgulandığında, gurpmariemniyet@ttnet isimli abone, ümitkayrak@ttnet isimli abone ve Turgut Canavar adına kayıtlı 05052584... numaralı GSM abonesi üzerinden bağlantı kurulduğu ve nihai olarak Komiser Canavar’ın ilgilinin ADSL internet hattını kullanarak ByLock kurulu cihazla sisteme giriş yaptığı tespit edildi. Kayrak’ın ByLock kullandığına dair somut delil bulunmazken sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve toplanan deliller birlikte değerlendirilerek ihraç kararı kaldırıldı.
Halen tutuklu
"Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde tutuklu olan Hâkim Ümmügülsüm Eker’in yeniden inceleme dilekçelerinde belirttiği hususlar, sosyal çevre araştırması, soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgeler ile toplanan delillerin incelenmesi sonucu kabul edildi. Eker’in 31/08/2016 tarih meslekten çıkarma kararı da kaldırılıp göreve iadesine karar verildi.
"Hâkim Serkan Özgüngör’ün yeniden inceleme dilekçelerinde belirttiği hususlar da aynı şekilde sosyal çevre araştırması, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler ile toplanan tüm delillerin incelenmesi sonucunda kabul edildi. 15 Kasım 2016 tarihli meslekten çıkarılma kararı kaldırılıp göreve iade edildi.
Komşu doktor şifreyi kırıp ByLock kullanmış
"HSYK Teftiş Başkanlığı’nca Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Atilla Han’la ilgili yapılan incelemede, aynı apartmanda oturan bir doktor tarafından ADSL hattının şifresinin kırıldığı ve ByLock programının kurulu olduğu cihazla sisteme giriş yapıldığı tespit edildi. Han’ın ByLock programını kullandığına dair dosya kapsamında somut ve yeterli bir delil bulunmadığı vurgulanarak hakkındaki sosyal çevre araştırması, HTS kayıtları, dijital incelemeler ve deliller birlikte değerlendirilerek, görevine iadesine karar verildiği belirtildi. Hâkim Han savunmasında, ByLock’u kullanmadığını, wi-fi şifresini kimseyle paylaşmadığını, FETÖ/PDY’yle bağlantılı olan bir kişi tarafından şifresinin ele geçirilerek bilgisi dışında kullanıldığını ifade etti."
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