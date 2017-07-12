ByLock’ta Son Perde: Saadetli Yönetici Tutuklandı!

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman, Gülen örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde toplanan SP İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, Yaman’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Grup adına burada açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Yaman’ın perşembe günü SP İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından gözaltına alındığını kaydetti.

Yaman’ın bir avukat olarak İstanbul’da hukuk camiası içerisinde tanınan birisi olduğunu söyleyen Aydın, Yaman’ın hükümet üyeleri tarafından da bilinen bir isim olduğunu ve gençliğinden itibaren sosyal ve siyasi kişiliği ile ön plana çıktığını aktardı.

Aydın, “Arkadaşımızın evinden alınma veya avukat olarak adliyeye çağrılma imkânı varken haftada 2 gün geldiği İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından alınmasını da ayrıca manidar görmekteyiz.” dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.