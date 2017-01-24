ByLock Kullanan 7 İnfaz Koruma Memuru Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
24.01.2017 18:16
ByLock Kullanan 7 İnfaz Koruma Memuru Tutuklandı
İzmir’de yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kentteki çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

AA’da yer alan habere göre, savcılıkça nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheliler, “silâhlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Şüphelilerin, Gülen örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi.

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