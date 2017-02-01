Bylock Kullanan 7 Hâkim ve Savcı Açığa Alındı

HSYK 2. Dairesi Gülen örgütü soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 7 hâkim ve savcıyı daha açığa aldı.

HSYK 2. Dairesi tarafındana açığa alınan hâkimlerin Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yaptıkları öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yetki alanında görev yapan 5 hâkim hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından soruşturma başlattı. İstanbul ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarının da diğer iki isimle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Söz konusu hâkim ve savcılarla ilgili başlatılan soruşturma için HSYK müfettişleri görevlendirildi.

HSYK 2. Dairesi, haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 7 hâkim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hâkim ve savcıların telefonlarında, Gülen örgütü mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'un olduğu öğrenildi.

Hâkim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

AA