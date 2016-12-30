ByLock Kullanan 100 Rütbeli Asker Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
30.12.2016 21:52
ByLock Kullanan 100 Rütbeli Asker Tutuklandı
Gülen örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100’ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde görev yapan ve ByLock kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, söz konusu 107 kişi, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarılan şüphelilerden 100’ü tutuklandı, diğer 7 kişi ise “Etkin Pişmanlık Yasası”ndan faydalanarak adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu Sayısı 161’e Yükseldi

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık’ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351’i gözaltına alınmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 161’e yükselirken “Etkin Pişmanlık Yasası”ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kaldı.

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