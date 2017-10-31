Bylock Keşmekeşine Açıklık Getirebilecek Bir Rapor Daha!

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Cumhuriyet gazetesi davasının dördüncü duruşmasında bilirkişi Tuncay Beşikçi'nin dinlenmesine karar verildi.

Adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi, Emre İper'in telefonun Android işletim sistemine sahip olduğunu, ve hiç formatlanmadığını hatırlatarak, İper'in telefonuna yüklediği Freezy programıyla Litvanya'daki ByLock sunucusuna yönlendirildiğini söyledi.

"Bunu sadece bir satır koddan anlıyoruz" diyen Beşikçi, benzer yönlendirmeyi Kıble yönünün tespiti için yazılan bir programın da yaptığını belirterek "Bu iki programı da yazan 17-25 Aralık'tan sonra işlerinden istifa edip yurtdışına kaçmıştır" dedi.

İper'in telefonunda kesinlikle ByLock kaydı olmadığının altını çizen Beşikçi "İper ile benzer durumda birçok insan olabilir. Müzik dinlemek, namaz kılmak isteyen insanlar telefonları yönlendirildiği için ByLockçu sayılabilirler" diye konuştu.

Türkiye’de “Adli Bilişim Mühendisi” sıfatını taşıyan tek kişi olan Tuncay Beşikçi’nin ismi ilk olarak Poyrazköy davası sanığı Emekli Albay Levent Bektaş’ın 2013 yılında TÜBİTAK’ta çalışan bir görevliye açtığı davada hazırladığı raporla duyuldu. Bu dava kapsamında mahkemece görevlendirilen Beşikçi, kamuoyunda Kafes Eylem Planı olarak bilinen dosyaların bulunduğu 1 NO’lu CD ve 3 NO’lu DVD’yi ve daha önce yazılmış tüm raporları da inceledi.

Odatv bilgisayarlarında ele geçirilen belgelerle ilgili “Birçok dosyada virüs ve zararlı yazılım bulunduğu, suç teşkil eden dosyaların aidiyet ve zaman bilgilerinde çelişkiler saptanmıştır” diye rapor veren Beşikçi, “Uzaktaki bilgisayarda tam kontrolü sağlayan Truva atı tipindeki zararlı yazılım, Odatv’ye CHP ve DİSK’e ait sahte email adreslerinden gönderilen bir basın duyurusu şeklinde bulaştırılmıştı. Suç teşkil eden dosyalar ise bilgisayardaki kayıtlı kullanıcılar tarafından yaratılmamış ve hiç açılmamıştı” şeklindeki raporu ile Odatv kumpasının çökmesinde önemli katkıda bulunmuştu.

Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Beşikçi'nin Cumhuriyet davasında Emre İper'in telefonunda ByLock olduğu iddiasına karşı verdiği rapor, ByLock'u tek delil olarak kabul eden bir çok yargılamanın seyrini de değiştirecek nitelikte.