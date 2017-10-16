ByLock Keşmekeşi ve Gültekin Sincar Meselesi

‘Mor Beyin’ ve Gültekin Sincar

Hakan Albayrak / Karar

İnternetteki bazı sitelerde ByLock tuzaklarının kurulduğu, o sitelerde gezinen pek çok kişinin hiç farkında olmadan ByLock için tahsis edilmiş olan IP’lere yönlendirildiği ve ByLock kullanıcısı gibi göründüğü, ByLock sisteminin -kargaşaya yol açıp meseleyi içinden çıkılmaz hale getirmek maksadıyla- bu şekilde kurgulandığı iddia ediliyor. Adlî bilişim uzmanı Koray Peksayar’ın bu konuda 52 sayfalık bir raporu var.

Avukat Ali Aktaş diyor ki:

“Tümüyle 2014 yılında faaliyet göstermiş morbeyin.com adres ve uygulamaları içerisinden bylock.net adresine bağlantı verildiği, lakin bu bağlantıların kullanıcıların bylock uygulamasını telefonlarına indirmemiş olması nedeniyle görünür bir tasarım veya web sitesine gitmediği tespit edilmiş bulunmaktadır. Uygulamaların kullanıcıları çoğunluğu 1x1 piksel ebadında olması muhtemel reklamlara -gözle görmedikleri için- uygulama ekranlarında gezinirken farkına bile varmadan tıkladıkları zaman ByLock’a tahsis edilen IP’lere yönlendirme yapmaktadırlar. Böylelikle kişi hakkında BTK verilerinde 3, 6, 20 vb küçük sayılarda ve farklı günlerde ByLock IP’sine bağlantı tespit edilmektedir.

“Balyoz davalarında da uzman adli bilirkişi olarak görev yapmış olan Koray Peksayar’ın raporunda, şikayet ettiğimiz ve devletimizin teknik birimlerince araştırılmasını istediğimiz konu şu şekilde izah edilmektedir: ‘Mor Beyin’ adlı uygulama geliştirici ekibin, Google Reklamları ve Google Analytics hizmetlerine bağlantı için sayfa koduyla birlikte kendi belirlediği diğer HTML kodunu, kullanıcının farkındalığı dışında uygulamanın reklam alanı içerisinde gömecek şekilde bir tasarımda bulunduğu ve bu tasarımı yayınladığı uygulamalarda genel olarak kullandığı açık olarak anlaşılmaktadır.

“ByLock gözaltı ve tutuklamaları içerisinde özellikle; 1. Tek delili ByLock olan, 2. ByLock içeriği dosyalara gelmeyen veya ‘içerik yoktur’ denilen, 3. BTK verilerine göre 3, 6, 19 ve buna yakın düşük rakamlarda IP tespiti gelen şüpheliler/sanıklar var. Bunların bazıları (Av. Mustafa Yaman, Gültekin Sincar gibi mesela) ömrü boyunca Gülen ve cemaatine karşı tepkisel durmuş, çizgisi belli insanlar. İçlerinde bu şekilde kendisinden emin olduğumuz insanlar olduğu gibi, çeşitli sosyal çevrelerden olmak üzere aynı durumda çok sayıda insan bu durumdan şikâyetçi durumda.

“Ortak niteliklerini sıraladığımız kişilerin yoğunlukla anılan bu programlardan şikayetçi oldukları hatta Bylock tespit tarihlerinde bu programları indirdikleri ve kullandıkları anlaşılmaktadır. Uygulama içindeki ByLock IP’sine yönlendirme sağlayan noktaya tıklamanız halinde yazılımsal olarak wifi dışında mobil hattan internet kullanıldığında sadece mobil hat üzerinden yönlendirme IP’sine gitme imkanı tanıyan kod üretmenin mümkün ve kolay olduğu da ifade edilmektedir.

“Uygulamalardan bir tanesinin tanıtım resimlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnus’un olması (ByLock sürücüsünün de Litvanya’da olduğunu hatırlayalım) da dikkat çekicidir. Haber7.com’da çıkan ‘Ezan Vakti’nde FETÖ izi’ haberi de kayda değerdir. Haberde 2016 yılında ABD’ye giden ve dönmeyen bir kişinin de ortak olduğu Ezan Vakti uygulamasının yazılımında kuşkular olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca Sızıntı Dergisi ile aynı yazılım şirketinin altyapısını kullandığı da basında çıkan haberlerde yer almaktadır.”

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Yukarıda ismi geçti: Gültekin Sincar (Öğretmen), 24 Eylül-2 Ekim 2014 tarihleri arasında altı kere ByLock’a girmiş gözüktüğü gerekçesiyle geçen mayıs ayında tutuklandı. Aleyhinde başka hiçbir suçlama yok. Somut suç isnadı olmadığı gibi, Bank Asya’da hesap, Zaman gazetesi aboneliği, Aktif-Sen üyeliği, çocuklarını F.Gülen’e bağlı okullarda okutmak gibi ‘şüpheyi destekleyici’ bir şey de geçmiyor hakkındaki iddianamede. Geçemez, çünkü Sincar’ın müktesebatında yok böyle şeyler.

Peki, ByLock’a girmiş de ne yapmış Sincar? Hiçbir şey yapmış olamaz, çünkü her seferinde sadece 1 saniye kalmış orada. Belli ki, “Mor Beyin”in tuzağına düşenlerden. Nitekim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından mahkemeye sunulan raporda “Kullandığı hatta ByLock içeriği tespit edilememiştir” deniliyor. Buna rağmen Sincar’ın tutukluluğu devam ediyor.

Kim bu Gültekin Sincar? 17/25 Aralık sürecinden önce de sonra da FETÖ’nün İslam’a uygun bir yapı olmadığını düşünen ve bu yapının devlet tarafından kabul gördüğü dönemde dahi onunla yolları asla kesişmeyen bir adam… FETÖ’nün nefret ettiği Özgür-Der’in Antalya temsilciliğini yapmış, vaktiyle Zaman gazetesi tarafından hedef gösterilmiş bir adam… İlim Yayma Cemiyeti, Diyanet-Sen ve İHH Antalya şubelerinin kefil olduğu bir adam… İşte bu adamı FETÖ’cü diye beş aydır zindanda tutuyorlar, evet. Yazık günah değil mi?

Avukat Ali Aktaş (Sincar’ın da avukatı), aleyhlerinde başka hiçbir delil olmayıp, sırf yukarıda anlatılan türden gayri ihtiyarî ByLock bağlantıları yüzünden tutuklu bulunanların sayısını 8 ilâ 10 bin arasında tahmin ediyor. Korkunç. Bu meseleyi çözümsüz bırakmak, FETÖ soruşturmalarına gölge düşürmek isteyen FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmektir.

Aktaş’ın dikkat çektiği bir konu daha var: “FETÖ yapısının, özellikle 2014 yazından itibaren kendi tabanlarına ByLock yüklettiğini biliyoruz. Bu konuda öylesine bir genişleme sağlamışlardır ki sohbetlere gelen insanlara bile bu uygulamayı yükletmişlerdir. İçeriklerden, bu insanların rüyalar, hurafeler, cemaat kutsamaları ile meşgul edildiğini ve böylece ByLock’un ‘Cemaat Tabanını Uyutma Aparatı’ olarak kullanıldığını tespit edebiliyoruz. Yaygınlaştırmanın, yapının asıl işlevsel bölümlerini gizleme ve hedef saptırma amacı taşıyıp taşımadığının anlaşılması çok daha büyük ölçekli bir çalışma ile mümkün olabilecektir.”

O çalışma da muhakkak yapılmalı.