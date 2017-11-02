Buzulların Erime Riski Tahminlerin Ötesinde

Grönland'ın yeni yayımlanan kıyı ve kara zemin kesiti haritaları, hızlı erime tehdidi altındaki buzulların tahmin edilenden 2 ila 4 kat daha fazla alan kapladığını ortaya koydu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile California Üniversitesi araştırmacıları, Grönland fiyortlarının zemin kesitlerinin ayrıntılı kabartma haritalarını yayımladı.

"BedMachine" adını verdikleri buz örtüsü haritaları, NASA'nın Greenland Okyanus Erimesi (OMG) Projesi'nden elde edilen veriler ve IceBridge Projesi kapsamında hava yoluyla yapılan gözlemlerden derlenen bilgilerle oluşturuldu.

Yeni haritalarda, Grönland kıyılarında deniz seviyesinin 200 metreden fazla altına inen buz örtüsünün daha önceki haritalarda tespit edilenden 2 ila 4 kat fazla olduğu görüldü.

Grönland kıyılarında 200 metre derinliğe kadar olan deniz suyunun Kuzey Buz Denizi'nden geldiği ve soğuk su kaynağı olduğunu kaydeden araştırmacılar, ancak 200 metrenin altındaki suların güney akıntılarıyla geldiği ve yüzeydeki sulardan 3-4 derece daha sıcak olduğuna dikkati çekti.

Derindeki buz örtüsünün sıcak su etkisiyle hızlı erime tehdidi altında olduğuna vurgu yapan araştırmacılar, Grönland üzerinde tahmin edilenden daha büyük etki yaratacağı uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Jeofizik Birliği yayınını "Geophysical Research Letters"de yayımlandı.

AA