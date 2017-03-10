Büyükçekmece'deki Helikopter Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan bir helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra Büyükçekmece'de düştü. Helikopterin parçaları kuleye çarptıktan sonra Edirne istikametinde E-5 karayoluna savruldu ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Şahin'le birlikte olay yerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na göre, Eczacıbaşı Grubu'na ait TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2 pilot, 1 Türk yönetici, şirketin Rusya'daki tesislerinin 1 yöneticisi ve UNICERA fuarı için davet ettikleri Rus müşteriler vardı.
"Kaza kırıma uğradığı haberi ulaştı"
Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı da yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kuğu Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11:20'de kalkış yapmıştır. Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan."
Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşme nedeni henüz belli değil.
E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış durumda.
Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düşen helikopterin belediyeye ait bir yangın söndürme helikopteri olmadığını belirtti.
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